GP de França: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? – Resultado | AutoSport

Pela terceira vez esta época Charles Leclerc desistiu da corrida quando liderava. Se das duas primeiras vezes isso aconteceu devido a problemas no monolugar italiano (Barcelona e Baku), em Paul Ricard foi um erro próprio a retirar a hipótese de vencer o GP. Por sua vez, Max Verstappen fez o que lhe competia e regressou às vitórias, terminando a corrida com uma margem confortável sobre Lewis Hamilton, que no seu 300º GP de Fórmula 1 subiu pela primeira vez este ano ao segundo lugar do pódio. George Russell ultrapassou Sergio Pérez nos instantes finais da prova e subiu ao pódio, depois do piloto mexicano da Red Bull não ter tido o mesmo ritmo de corrida do seu companheiro de equipa. Carlos Sainz foi considerado o piloto do dia na votação promovida pela Fórmula 1, tendo assinado um bom desempenho durante as 53 voltas do GP de França, saltando à vista algumas ultrapassagens. Mais para trás, Fernando Alonso bateu Lando Norris no particular pela liderança do “segundo pelotão”, enquanto Esteban Ocon fez o mesmo a Daniel Ricciardo. Numa luta até aos últimos metros da corrida, Lance Stroll foi mais forte do que Sebastian Vettel e fechou o top 10, conquistando o último ponto da classificação.

O resultado da votação dos nossos leitores é claro, com Carlos Sainz a receber 47.7% dos votos, seguido de Lewis Hamilton (21.5%) e Max Verstappen (13.1%). Fernando Alonso (6.2%) e Lance Stroll (2.3%) completaram o top 5.

VOX POP

NOTEAM1: Max! Vence com um carro que não foi o mais forte do fim de semana e reforça o seu estatuto de principal candidato a vencer o campeonato.

Recordo que os Ferrari foram os mais rápidos durante o fim de semana em Paul Ricard, mas também os Mercedes bateram o outro Red Bull de Checo Pérez com relativo à vontade, pelo menos Hamilton.

Isto significa que possivelmente com o terceiro carro mais eficiente, o Max foi capaz de disfarçar tais lacunas com ritmo de corrida forte, colocando pressão em cima do Leclerc e da Ferrari, sem nunca perder a calma e a noção do que lhe competia fazer.

Pity: Sainz. Fez uma excelente recuperação, e só não terminou no pódio porque, como de costume, a Ferrari meteu os pés pelas mãos. Há algo de muito errado no departamento de estratégia, o que é uma pena.

917/30: Sainz esteve muito bem pelo que tem o meu voto! Uma palavra para Max que continua a mostrar maturidade, e para Alonso que ganhou a corrida do 2º pelotão, mostrando mais uma vez que velhos são os trapos.