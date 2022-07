GP de França F1: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? | AutoSport

Pela terceira vez esta época Charles Leclerc desistiu da corrida quando liderava. Se das duas primeiras vezes isso aconteceu devido a problemas no monolugar italiano (Barcelona e Baku), em Paul Ricard foi um erro próprio a retirar a hipótese de vencer o GP. Por sua vez, Max Verstappen fez o que lhe competia e regressou às vitórias, terminando a corrida com uma margem confortável sobre Lewis Hamilton, que no seu 300º GP de Fórmula 1 subiu pela primeira vez este ano ao segundo lugar do pódio. George Russell ultrapassou Sergio Pérez nos instantes finais da prova e subiu ao pódio, depois do piloto mexicano da Red Bull não ter tido o mesmo ritmo de corrida do seu companheiro de equipa. Carlos Sainz foi considerado o piloto do dia na votação promovida pela Fórmula 1, tendo assinado um bom desempenho durante as 53 voltas do GP de França, saltando à vista algumas ultrapassagens. Mais para trás, Fernando Alonso bateu Lando Norris no particular pela liderança do “segundo pelotão”, enquanto Esteban Ocon fez o mesmo a Daniel Ricciardo. Numa luta até aos últimos metros da corrida, Lance Stroll foi mais forte do que Sebastian Vettel e fechou o top 10, conquistando o último ponto da classificação.Com tantos pilotos com bons desempenhos na corrida, queremos saber quem consideram os nossos leitores o melhor piloto durante a corrida em Imola.

Vote no seu piloto preferido e, se quiser, complemente a sua opinião na caixa de comentários.

