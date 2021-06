GP de França F1, Mattia Binotto: “Enzo Ferrari daria voltas na sepultura” | AutoSport

A Ferrari teve uma tarde para esquecer, com um andamento abaixo do que vimos nas duas corridas anteriores. Mattia Binotto admitiu que a causa da má prestação poderá estar no aumento das pressões.

Com o “caso Baku” ainda muito fresco a Pirelli e a FIA tomaram medidas para que as cenas da corrida azeri não se repetissem, pelo que as pressões foram aumentadas. Esse aumento de pressão poderá ter sido a causa do sobreaquecimento dos pneus da Scuderia e a consequente perda de performance:

“Algo correu mal”, disse Mattia Binotto à La Gazzetta dello Sport. “Com zero pontos, a centelha de esperança das corridas passadas apagou-se. Enzo Ferrari, que morreu há 33 anos, daria voltas na sua sepultura se alguém lhe dissesse que um Williams e um Alpha Tauri terminaria à frente do seu carro”.

“Tivemos muito graining, por isso temos de compreender se se trata de sobreaquecimento dos pneus”, disse ele.

Quando questionado se a decisão da Pirelli de aumentar a pressão dos pneus este fim-de-semana poderia ser a causa, o italiano respondeu: “Pode ser a causa, mas teremos de a analisar”.Carlos Sainz disse aos repórteres imediatamente após a corrida: “Honestamente, temos vindo a sofrer com o ritmo da corrida desde o Bahrein. Precisamos compreender rapidamente a causa. Tentei tudo, mas gastamos os pneus demasiado depressa”, disse ele. “Não seremos capazes de resolver o problema num curto espaço de tempo, mas precisamos de melhorar este ano para compreender porquê e ser competitivos no próximo ano”.