GP de França F1: Alpha Tauri ameaça Alpine e McLaren no topo do segundo pelotão | AutoSport

A dupla da Alpha Tauri, Pierre Gasly e Yuki Tsunoda, têm suplicado por um novo pacote de evoluções no carro, tendo as últimas atualizações do carro sido efetuadas apenas na quarta ronda do campeonato, em Imola, pelo que houve muito entusiasmo em França, quando, à 12ª ronda do campeonato, a equipa italiana trouxe um novo e avançado pacote de atualizações para os seus monolugares.

A equipa colocou-as no carro de Gasly nos TL1, para que pudessem obter uma comparação do antes para o agora e a evolução foi impressionante, particularmente em simulação de qualificação. A equipa adicionou-as, posteriormente, ao carro de Tsunoda nos TL2 e, de um modo geral, parece que são agora candidatos a colocar ambos os carros na Q3. O ritmo de corrida é um parâmetro mais complicado, mas eles estão na ‘luta’ com a Alpine e a McLaren, por isso a ida aos pontos, pelo menos com um carro, depois de três corridas consecutivas sem pontuar será o seu objetivo.

Vão enfrentar a dura concorrência dos Alpine, que continuaram o seu implacável esforço de desenvolvimento com mais pacotes de atualizações para a sua corrida da casa. A equipa de Enstone está atualmente em quarto lugar nos gráficos de performance em corrida, apenas atrás de Red Bull, Ferrari e Mercedes.

Tal como os seus rivais, a Alpha Tauri encara as temperaturas quentes como um verdadeiro desafio. Mas ainda há mais uma atualização a ser efetuada no carro, neste sábado, que eles esperam que traga ainda mais desempenho ao carro.

Por Eduardo Moreira