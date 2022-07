GP de França de Fórmula 1 (24 de Julho): horários | AutoSport

Depois de ter estado ausente entre 1990 e 2018, o regresso de Paul Ricard, Le Castellet, ainda não convenceu, pois as corridas neste circuito não têm sido nada de muito especial, embora tenha havido corridas melhores do que outras. A menos má foi precisamente o ano passado.

Com 15 curvas, de alta, média a baixa velocidade, a versão de 2018 ‘quebra’ a Reta Mistral a meio, zona em teoria perfeita para ultrapassar, mas não costuma haver muitas. Localizado em Le Castellet, perto de Marselha, no sudeste da França, o Circuito Paul Ricard apresenta uma longa reta e uma grande variedade de curvas muito técnicas. Esperam-se sempre temperaturas de pista e ambiente elevadas, que dificultam a vida aos pilotos para tirar o máximo proveito das borrachas. O que se viu em 2019 foi uma das piores corridas do ano, mas o traçado sofreu ‘afinações’ para 2021, e resultaram, ainda que não totalmente.

1º GP 1971

Voltas 53

Circuito 5.842 km

Corrida 309.690 km

Recorde 1m32.740s (Sebastian Vettel, 2019)

Horário

Sexta-Feira, 22 Julho

Treino livre 1 13:00 – 14:00

Treino livre 2 16:00 – 17:00

Sábado, 23 Julho

Treino livre 3 12:00 – 13:00

Qualificação 15:00 – 16:00

Domingo, 24 Julho

Corrida 14:00