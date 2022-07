GP de França de F1, Pirelli: “não sabemos como os novos pneus de 18” vão afetar a estratégia” | AutoSport

A Pirelli escolheu levar para o GP de França, que se realiza em Paul Ricard, os compostos C2 (duro), C3 (médios) e C4 (macios). Este é um circuito muito equilibrado, com curvas rápidas, retas planas e secções mais lentas e técnicas.

Isto significa que se vão gerar cargas de energia de nível médio nos pneus. Com 12 metros de largura, haverá muitas oportunidades para ultrapassagens, o que significa que vamos potencialmente assistir a vários duelos interessantes.

A reta Mistral, assim denominada em homenagem ao famoso vento francês, poderá atrapalhar o equilíbrio aerodinâmico dos carros e contribuir para o arrefecimento dos pneus dianteiros. Condições que podem afetar a abordagem à curva Signes, imediatamente a seguir, que é considerada a curva mais exigente do circuito.

As saídas de pista devem ser evitadas a todo o custo, uma vez que as marcações tricolores contêm um material de alta fricção projetado para desacelerar os carros rapidamente, com um alto risco de furar os pneus.

No ano passado, Max Verstappen venceu com uma estratégia de duas paragens. Uma estratégia contrária à da maioria dos pilotos (que parou a pena uma vez), mas que deu a vitória ao holandês na última volta.

A Fórmula 2 está de regresso a França pela primeira vez desde 2019. Os pneus P Zero White duros e P Zero Red macios foram os compostos escolhidos. Esta combinação foi vista em quatro das oito rondas disputadas no presente ano. Cada piloto contará com cinco conjuntos de pneus slick (três duros e dois macios) para utilizar no fim de semana, que é composto por uma corrida de sprint com uma duração de 21 voltas, no sábado à tarde, e uma corrida de 30 voltas, no domingo de manhã.

Para Mario Isola, diretor de MotorSport da Pirelli: “Este ano, o Grande Prémio de França decorre quase um mês depois da data em que foi celebrado no ano passado, quando choveu na manhã de domingo. Assim, é justo esperar temperaturas mais elevadas. A geração de pneus e compostos deste ano é diferente e mais resistente ao sobreaquecimento do que a versão de 13 polegadas do ano passado, o que significa que não se sabe como isso vai afetar a estratégia. Paul Ricard foi realmente onde os nossos pneus de 18 polegadas fizeram a sua estreia, num teste com a Renault e Sergey Sirotkin, em 2019.”