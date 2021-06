GP de França de F1: Mercedes batida em toda a linha | AutoSport

Uma equipa parece tão fraca, ou forte, dependendo da valia dos adversários e como já dissemos, o grande problema desta Mercedes hoje em dia é que até aqui, pura a simplesmente não tinha adversários à altura, e podia, nem sequer levar aos limites as suas prestações, que em 90% dos casos ganhava na mesma. É assim desde 2014, foi assim até 2020, mas este ano não é pois há uma equipa, a Red Bull que está a destapar por completo as fraquezas da Mercedes.

Mesmo que tenhamos em conta que as alterações dos regulamentos tramaram mais a Mercedes e deram uma ‘ajudinha’ à Red Bull, algo que nunca ficou totalmente provado, a verdade é que a Mercedes tem perdido a maior parte dos ‘pequenos’ duelos, ganhou um importante, com a estratégia de Espanha, mas nesta corrida de Paul Ricard, tiveram nas mãos a possibilidade de vencer a corrida, mas perderam-na porque a Red Bull não hesitou em fazer parar Max Verstappen, para o calçar com pneus mais indicados, e o holandês fez o que tinha a fazer para recuperar a diferença, e depois vencer.

Lewis Hamilton nem pestanejou, porque percebeu que nada podia fazer, se não fosse ali, era noutro sítio qualquer.

Valtteri Bottas terminou a corrida a ‘mandar vir’ com a equipa “eu tinha dito que era uma corrida para duas paragens” depois de ter perdido o último lugar do pódio para Sergio Pérez, e a Red Bull distancia-se ainda mais nos campeonatos: “Hoje andámos para trás e para a frente, estávamos na liderança porque o Max cometeu um erro, mas o nosso ritmo geral foi bom. Criámos um intervalo de 3 segundos para não ser ultrapassados, para proteger o Lewis, mas não foi suficiente, e saímos das boxes uns décimos atrás. No primeiro stint, os pneus do Valtteri começaram a ter vibrações cedo, e ficámos realmente preocupados. Sabíamos que, ao ir às boxes, íamos desencadear as paragens demasiado cedo, mas não tínhamos escolha. Os nossos rapazes geriram bem os seus pneus duros, mas no final, não foi suficiente. Temos muito a aprender com este dia de hoje, e precisamos de compreender o grande ritmo dos Red Bull nas suas voltas de saída.

É algo que vamos analisar para nos ajudar a melhorar, mas penso que hoje tivemos um carro de corrida sólido, e estou contente por ter sido uma corrida emocionante, pois também adoramos entretenimento”, disse Toto Wolff.