GP de França de F1: Luta pela Pole? A Mercedes já não é a mais forte… | AutoSport

Após duas vitórias para os ‘Touros Vermelhos’, a Fórmula 1 dirige-se agora para o Circuito Paul Ricard, um traçado que sorriu sempre à Mercedes nas duas últimas vezes que a F1 ali correu. Mas será que isso está prestes a mudar? Desde que a F1 regressou a Paul Ricard em 2018, após um hiato de 28 anos, a Mercedes tem sido totalmente dominadora, ao ponto de nenhuma outra equipa ter liderado qualquer outra sessão para além da Mercedes. Desde treinos livres, qualificações e duas corridas.

A juntar a isso, a Mercedes também conseguiu dois ‘bloqueios’ da primeira fila.

Lewis Hamilton, em particular, tem-se mostrado muito forte nesta pista, com duas poles em dois anos. Mas é importante lembrar que Paul Ricard é um circuito de testes por excelência devido à sua mistura de tipos de curvas, tendo o circuito ‘recompensado’ o melhor piloto no melhor carro, em 2018 e 2019. Será que Hamilton está no melhor carro em 2021? Para já, não parece…

Enquanto em 2018 e 2019, Max Verstappen não conseguiu qualificar-se a menos de seis décimos de Hamilton, em Paul Ricard, o mesmo aconteceu nesses mesmos anos no Circuito de Barcelona-Catalunya. Este ano em Espanha, a diferença entre os dois foi de apenas 0,036s.

Portanto, é disto que se espera para este fim de semana. Uma luta muito renhida entre Hamilton e Verstappen.

Contudo, haverá mais alguém na luta? Charles Leclerc (Ferrari) é atualmente um dos pilotos em melhor forma aos sábados, tendo feito a pole das duas últimas corridas.

Mas ambas as poles tiveram lugar com incidentes na Q3, que impediram outros pilotos de completar as segundas voltas. Se isso iria fazer diferença ou não, nunca iremos saber…

Quanto às segundas linhas, Valtteri Bottas e o vencedor de Baku, Sergio Pérez. O finalndês foi segundo na grelha em França dois anos consecutivos, e Perez nunca arrancou melhor do que 13º.

Portanto, espera-se nova luta Hamilton vs Verstappen, com Valtteri Bottas, Sergio Pérez e Charles Leclerc, a ver onde param as modas…