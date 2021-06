GP de França de F1: Como a Mercedes foi ‘fintada’… | AutoSport

Andrew Shovlin explica tudo: “Foi um dia frustrante, tivemos uma boa oportunidade de ganhar e colocar os dois carros no pódio, pelo que o resultado é obviamente muito dececionante. O Lewis teve o controlo da corrida na primeira fase e só na degradação dos pneus queríamos ter estado um pouco melhor. Despoletámos as paragens com o Valtteri, que estava com dificuldades com vibrações crescentes, e isso sucedeu claramente mais cedo do que queríamos. Mas estava a chegar a um nível em que não tivemos outra opção.

O Max, obviamente, fez a volta seguinte muito rápida, para se proteger contra o Valtteri, mas com o Lewis, tendo pouco mais de três segundos de margem, pensámos que ele teria proteção suficiente contra o ‘undercut’, mas não foi esse o caso. As paragens nas boxes foram boas, o pneu duro era obviamente rápido, mas há mais que precisamos de compreender, porque perdemos a posição.

Víamos que a degradação era maior do que o esperado, mas desconfiámos da estratégia de duas paragens com o Lewis, pois precisaríamos de passar o Pérez, que tinha pneus relativamente frescos; uma vez que Max fez a jogada, a nossa melhor opção foi ver se podíamos simplesmente aguentar, mas infelizmente a corrida foi um par de voltas demasiado longa para nós.

Com Valtteri, vamos rever se deveríamos ter feito duas paragens mas, tal como com o Lewis, temíamos o facto de os pneus do Sergio serem relativamente frescos e não sabíamos se teríamos a velocidade para o passar na pista.

Não temos muito tempo para nos prepararmos para a próxima corrida e há algumas áreas em que sabemos que podemos fazer um trabalho melhor; temos claramente um bom carro, precisamos de encontrar um pouco de velocidade numa só volta e precisamos de ser perfeitos nas nossas operações!, disse. E explicou tudo na perfeição…