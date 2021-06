GP de França de F1: Campeonatos ao rubro | AutoSport

Após o cancelamento do evento do evento do ano passado devido à pandemia, Paul Ricard recebe a sétima ronda do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, o Grande Prémio de França. O layout atual da pista no que à F1 diz respeito, é um grande desafio para as equipas que têm de ponderar a melhor solução entre o menor apoio aerodinâmico para ter velocidade em reta e o seu inverso, para as muitas zonas em que a questão aerodinâmica é primordial.

De resto, a Fórmula 1 regressa ao Le Castellet com o Campeonato de Pilotos muito equilibrado. Com Max Verstappen e Lewis Hamilton sem marcar pontos no Azerbaijão, o holandês soma agora 105 pontos, mais quatro que Hamilton, ainda assim bem longe do vencedor em Baku, Sergio Pérez, que soma 69. Nas equipas, a Red Bull tem 174 pontos, mais 26 que a Mercedes.

A liderança da competição nos Pilotos mudou no Mónaco, enquanto Pérez suplantou Lando Norris em Baku. Desde o GP de Espanha, Valtteri Bottas foi passado por três pilotos no campeonato: Pérez, Norris e Charles Leclerc.

Nos Construtores, a Red Bull destacou-se da Mercedes, e a Ferrari passou para a frente da McLaren. Por pouco, mas passou.