GP de Espanha: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? | AutoSport

Foi um fim de semana dominador de Max Verstappen. Durante o Grande Prémio de Espanha, desde o primeiro dia até à última volta da corrida, nenhum adversário importunou o líder da classificação, que após mais uma vitória nesta temporada, consolidou o primeiro lugar na classificação do mundial de pilotos de Fórmula 1.

Se na frente do pelotão não houve muita discussão, as coisas estiveram mais animadas mais para trás. A Mercedes deu um salto qualitativo em Barcelona, enquanto Ferrari demonstrou novamente fragilidades e a Aston Martin não esteve tão bem quanto nos habituou até agora. Lewis Hamilton e George Russell conquistaram um duplo pódio para a equipa de Brackley, que ascendeu ao segundo lugar no mundial de construtores.

O que queremos aferir dos leitores do AutoSport é a sua opinião sobre quem foi o Melhor Piloto do Dia do Grande Prémio de Espanha.

Foto: David Ramos/Getty Images/Red Bull Content Pool