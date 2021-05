GP de Espanha: O grande ‘exame’ do que vale a red Bull face à Mercedes

Com a chegada da F1 a Barcelona chega também uma pista que as equipas conhecem como a palma das mãos e onde é mais difícil deixarem-se surpreender, pelo que quer que seja.

É certo que a ‘forma’ que as 10 equipas apresentarem em Barcelona servirá de bitola para o que podem fazer durante a época, quando tudo decorrer de forma normal.

Será certamente a pista em que ninguém se pode queixar que “o chão da sala está torto” pois se isso acontece é porque “não sabem dançar”.

É verdade que a corrida de Portugal teve alguns detalhes imprevisíveis, algum vento, pista mais fria do que as equipas esperavam. Já Barcelona será um circuito em que vamos ter a certeza se a Red Bull é mesmo candidata a bater a Mercedes este ano ou se foi tudo fogo fátuo, até aqui.

Muito se falou da valia da Red Bull face à Mercedes, mas a verdade é que após três corridas, duas delas foram ganhas pela Mercedes e por Lewis Hamilton.

Se Max Verstappen conseguir a pole position em Barcelona, provavelmente vence. Se isso não acontecer, devido ao ritmo ou a eventuais erros, será um balde de água fria para todos na equipa.

Recorde-se que a Mercedes só perdeu em Espanha em 2016, quando os Mercedes se eliminaram. Será um fim de semana muito interessante de seguir entre a Red Bull e a Mercedes.