GP de Espanha F1, volta 33: Max Verstappen numa corrida diferente do resto do pelotão | AutoSport

Max Verstappen domina a corrida do Grande Prémio de Espanha, numa prova completamente diferente do restante pelotão. São muitas as mudanças de posição entre os 19 pilotos atrás de Verstappen, mas a liderança do neerlandês não está de forma nenhuma, em risco. Pelo menos para já.

Os dois Mercedes estão muito rápidos e estiveram confortáveis com os pneus macios com que começaram a corrida e continuam assim com pneus médios.

Carlos Sainz está entre os dois piloto da Mercedes na classificação, enquanto os Aston Martin estão a sentir dificuldade para acompanhar os seus adversários.

Destaque para a boa corrida até agora de Yuki Tsunoda e a paragem precoce de Lando Norris depois de um toque nos primeiros metros da corrida com Lewis Hamilton. Norris ocupa a última posição da classificação.

Top 10 a meio da corrida: