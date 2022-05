GP de Espanha F1: Robert Kubica no TL1 pela Alfa Romeo | AutoSport

Robert Kubica será mais uma cara nova no Treino Livre 1 do GP de Espanha, no Circuito de Barcelona. O piloto da Alfa Romeo terá mais 60 minutos em pista para ajudar a equipa a desenvolver o monolugar deste ano. Kubica já tinha estado em pista nos testes de Inverno, embora tenha tido muito pouco tempo em pista por causa dos problemas de fiabilidade.