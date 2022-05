GP de Espanha F1: Os cinco melhores da prova | AutoSport

É tempo de olharmos para os cinco pilotos que se destacaram no GP de Espanha. Escolhemos os cinco pilotos cujas prestações mereceram ser realçadas ao longo do fim de semana de Barcelona:



Lewis Hamilton

A melhor exibição deste ano de Lewis Hamilton. A corrida começou mal, com um toque com Kevin Magnussen e o britânico até sugeriu que era melhor desistir. A equipa não concordou e ainda bem, pois o #44 assinou uma grande recuperação, com um excelente ritmo de corrida e apenas não conseguiu melhor porque uma fuga de água o obrigou a levantar o pé. Mas foi uma das estrelas do dia. Este é o Hamilton a que nos habituamos.

Max Verstappen

Verstappen teve uma corrida complicada e começou a prova aos gritos no rádio devido à falha no DRS. Mas uma vez que a raiva ficou controlada, concentrou-se em ser rápido em pista começou a fazer tempos por volta muito bons. Teve a ajuda da equipa que lhe colocou à disposição uma estratégia boa e o seu colega Sérgio Pérez tratou de não complicar a vida ao colega, a contragosto. Verstappen venceu bem e assumiu a liderança do campeonato.



Sergio Pérez

Fim de semana positivo para o mexicano, com um bom ritmo de corrida. Teve a vitória ao seu alcance mas as ordens de equipa falaram mais alto. Assumiu o seu lugar de nº2 e se a equipa já decidiu assim em Barcelona, é provável que vejamos mais do mesmo noutros circuitos. Pérez não levantou ondas o que foi bom para a equipa. Nunca gostamos muito de ver um nº2 assumir essa posição, mas Pérez está a trabalhar para a renovação do seu contrato. Fica na retina a boa exibição.



Lando Norris

Lando Norris foi um dos heróis do fim de semana em Barcelona. A contas com uma amigdalite, teve de pilotar limitado, com um calor abrasador, numa pista exigente e técnica. Não foi tarefa fácil para o jovem britânico que teve de ir ver os médicos depois da corrida. Mas conseguiu fazer melhor que o colega de equipa e isso diz muito da prestação de Norris que é mais que um jovem bem disposto. É um grande talento e provou que a sua determinação é igualmente grande.



Fernando Alonso

Mais uma grande exibição de Alonso em casa. Largou do último lugar fruto de uma qualificação falhada e fez uma corrida tremenda, terminando nos pontos. Alonso provou que o Alpine tem potencial e que apesar dos 40 anos continua em forma. O ritmo de corrida foi bom, as ultrapassagens foram excelentes. Uma tarde à Alonso… com grandes pormenores mas sem a sorte do seu lado, o que não lhe permitiu ter os resultados que o seu talento merece.