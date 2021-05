GP de Espanha F1: Mattia Binotto descontente com os comentários dos media

Mattia Binotto mostrou-se descontente com os comentários dos media italianos no final da corrida de Espanha.

Binotto elogiou os seus pilotos e toda a sua equipa por um bom resultado de equipa.

Ele disse à Sky Itália: “Penso que Charles fez uma grande corrida. Boa partida, boa gestão da corrida. Carlos foi mais rápido nas curvas em comparação com os outros que o precederam. Mas penso que temos de reconhecer os méritos da equipa, este é um resultado de equipa, não só dos pilotos. O carro é definitivamente melhor em comparação com o ano passado. Estamos felizes, sabíamos que era uma corrida difícil para nós por causa da degradação dos pneus. A equipa lidou bem com ela. No ano passado, aqui fomos derrotados, por isso o progresso é claro”.

Binotto não ficou satisfeito com o comentador da Sky Carlo Vanzini em particular, sentindo que culpava a Ferrari por ter desiludido Leclerc, dizendo que já estaria a lutar pelos títulos mundiais se tivesse um carro mais competitivo.

“Não gostei de ouvir ‘Grande Charles, que pena o carro’. É uma pena nesta situação ouvir comentários que não dão o crédito à equipa, porque penso que isto é um resultado de equipa”.