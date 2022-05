GP de Espanha F1, Kevin Magnussen: “Foi apenas no calor do momento” | AutoSport

O início do GP de Espanha ficou marcado pelo toque entre Lewis Hamilton e Kevin Magnussen. Esse toque comprometeu a corrida de ambos os pilotos e Magnussen reagiu mal, dizendo no rádio que Lewis Hamilton “sabia o que tinha feito”, deixando no ar que a manobra tinha sido propositada. Mas no final, mais a frio, o dinamarquês voltou atrás nas suas palavras:

“Foi apenas no calor do momento”, explicou Magnussen. “Diz-se o que se diz, e depois vai-se e olha-se para a situação. E muitas vezes é uma história diferente. Estás sempre irritado com o calor do momento, mas eu vou ver novamente o incidente, ver o que aconteceu e depois seguir em frente”, disse Magnussen.

Magnussen considerou que a Haas “tinha um carro mais rápido do que algumas equipas que marcaram pontos. O ritmo do carro foi bom este fim-de-semana”, disse Magnussen. “Apesar da maioria das equipas trazerem atualizações, conseguimos manter-nos por perto. Por isso, há muitos aspetos positivos que vamos continuar a levar ao Mónaco”.