GP de Espanha F1: Duas ou três paragens para esta tarde | AutoSport

O GP de Espanha, em Barcelona, costuma dar-nos corridas por vezes pouco entusiasmantes, com poucas ultrapassagens em pista. Mas significa isto que a corrida será má? Não. Afinal a estratégia terá um papel importante e com duas paragens perspectivadas para esta tarde, poderemos ver jogos estratégicos interessantes entre as equipas.

Espera-se que as equipas apostem em duas paragens, embora haja a possibilidade das equipas optarem por três paragens, algo que não deverá ser uma prioridade pois as equipas sabem que as ultrapassagem são difíceis e a posição em pista sobrepõe-se ao ritmo de corrida. O arranque com pneus médios deverá ser a norma mas depois podemos ver as equipas a apostarem em mais dois stints com pneus macios, ou então mais um stint com pneus médios e um stint final com pneus macios. Mas dada a exigência do traçado catalão e com as temperaturas elevadas que se esperam, os pneus macios podem não garantir a durabilidade exigida, pelo que a entrada em cena dos pneus duros não pode ser excluída, apesar de ser a estratégia mais lenta.