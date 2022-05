GP de Espanha F1, Charles Leclerc: “Temos tido problemas de gestão dos pneus” | AutoSport

Charles Leclerc ainda assustou. Um erro na primeira volta da Q3, na qualificação para o GP de Espanha, colocou o piloto da Ferrari sob pressão. Mas Leclerc soube gerir bem esse percalço e conseguiu a pole. Uma excelente volta, aliada aos problemas de motor de Max Verstappen, deram a quarta pole ao monegasco que tem a noção que apesar de estar no melhor lugar para começar a corrida, não é garantido que a vitória seja sua:

“Foi uma sessão muito difícil, especialmente na Q3, cometi um erro na primeira tentativa e depois disso fiquei apenas com uma volta para tentar a pole. Mas a volta seguinte correu muito bem, tive alguns momentos mais complicados nessa volta mas no final consegui a pole. Foi uma boa volta e o carro estava fantástico. Estou muito feliz com o resultado. Estamos numa boa posição para começar a corrida, mas temos tido problemas de gestão dos pneus nas últimas duas corridas, comparando com a Red Bull. O Max está logo atrás e se não conseguirmos fazer essa gestão de pneus, podemos perder a vitória. Espero que possamos fazer uma dobradinha com o Carlos [Sainz].”