GP de Espanha F1, Carlos Sainz: “Foi uma má corrida do princípio ao fim” | AutoSport

Mais um fim de semana para esquecer para Carlos Sainz. O piloto da Ferrari voltou a cometer um erro e perdeu a oportunidade de lutar pela vitória. Tem sido um pouco esta a história de Sainz esta época, que começa a ganhar contornos cada vez mais negativos, depois de uma primeira época muito positiva na Ferrari. O espanhol queria mais deste fim de semana e não o escondeu:

“É pena, foi uma má corrida do princípio ao fim. Tive muitos problemas com o equilíbrio do carro, mas especialmente aquela rajada de vento na Curva 4 foi algo que não previ muito bem, o que me levou a acabar na gravilha”, disse Sainz à Soymotor.com após a corrida. “O chão ficou danificado, por isso perdi muito apoio aerodinâmico. Foi uma má corrida para a equipa, infelizmente para o Charles também, não sabemos o que aconteceu, mas faz parte de um campeonato de 23 corridas”, concluiu Sainz sobriamente. “Haverá sempre corridas boas e más e esta foi uma das piores corridas para a equipa até agora nesta época. Vamos tentar vingar-nos”.