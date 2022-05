GP de Espanha de Fórmula 1: Horários | AutoSport

O Circuito de Barcelona-Catalunha é a pista escolhida para testar cada elemento do desempenho de um carro de Fórmula 1, fornecendo a referência perfeita para o progresso no início da temporada. As recentes mudanças no palco do GP de Espanha (desde 1991) e os novos monolugares de 2022 podem significar uma corrida diferente das dos anos anteriores, que muitas vezes são monótonas devido ao conhecimento aprofundado do traçado.

Barcelona costuma ser a corrida utilizada pelas equipas para apresentarem as primeiras grandes atualizações da época. Este ano será um pouco diferente, mas existe muita curiosidade para ver como funciona o pacote de desenvolvimento da Ferrari e se os italianos conseguem responder à Red Bull e às duas recentes vitórias consecutivas de Max Verstappen.

1º GP 1991

Voltas 66

Circuito 4.675 km

Corrida 308.424 km

Recorde Novo traçado (+20 metros): 1:18.149s, Max Verstappen (2021)

Horário

Sexta-Feira, 20 maio

Treino livre 1 13h00 – 14h00

Treino livre 2 16h00 – 17h00

Sábado, 21 maio

Treino livre 3 12h00 – 13h00

Qualificação 15h00 – 16h00

Domingo, 22 Maio

Corrida 14:00