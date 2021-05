GP de Espanha de Fórmula 1: horários

Montemelo é o circuito que os pilotos e equipas de F1 melhor conhecem, devido aos inúmeros testes, mas este ano há uma grande novidade na curva 10, que tem agora o seu ângulo modificado, com um ‘arco’ mais suave à esquerda, semelhante ao traçado da curva de quando a F1 visitou o circuito pela primeira vez em 1991.

De resto o traçado é rápido e fluido, mas ultrapassar é muito complicado, já que a pista é um misto de curvas rápidas e lentas, sem grandes travagens sendo esta uma das pistas em que a pole mais vezes ‘vale’ a vitória. O circuito tem várias curvas de média a alta velocidade que testam todos os aspetos do desempenho dos pneus e é um dos circuitos mais desafiantes da temporada para pneus, particularmente para os do lado esquerdo. O reasfaltamento em 2018 teve um grande impacto nas características da pista, reduzindo o desgaste e a degradação.

1º GP 1991

Voltas 66

Circuito 4.675 km

Corrida 308.424 km

Recorde Novo traçado (+20 metros)



Horário

Sexta-Feira, 7 Maio

Treino livre 1 10:30 – 11:30

Treino livre 2 14:00 – 15:00

Sábado, 8 Maio

Treino livre 3 11:00 – 12:00

Qualificação 14:00 – 15:00

Domingo, 9 Maio

Corrida 14:00