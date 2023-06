GP de Espanha de F1, TL1: Novamente Red Bull e Max Verstappen | AutoSport

Max Verstappen (Red Bull RB19/RBPT) voltou a ser o mais rápido no segundo treino livre, mas desta feita com a Aston Martin em segundo, depois de Fernando Alonso (Aston Martin AMR23/Mercedes) ter colocado o seu monolugar a 0.170s do piloto da Red Bull.

Surpresa foi o terceiro lugar de Nico Hulkenberg (Haas VF-23/Ferrari) e da Haas, depois do piloto alemão ter sido 18º na primeira sessão do dia. Sergio Perez (Red Bull RB19/RBPT) que tinha sido segundo de manhã desta feita foi apenas quarto, a 0.312s do seu colega de equipa, numa sessão em que o pelotão coube todo em 1.508s e mais interessante que isso, teve 18 pilotos em 1.103s com o 18º lugar de Lance Stroll (Aston Martin AMR23/Mercedes).

Esteban Ocon (Alpine A523/Renault) piorou um pouco a classificação face à primeira sessão, onde foi 3º, sendo desta feita quinto, mas ficou bem mais perto da frente em termos de diferença, ‘recuperando’ 0.5s.

O equilíbrio na tabela e este exemplo de Ocon dizem que lá na frente há certamente quem tenha bem mais para dar, mostrando que esta sessão não espelha bem, ainda, qual é a verdadeira correlação de forças. Não tanto nas posições, tirando as exceções, mas mais o que têm ainda na ‘manga’ para dar, especialmente a Red Bull.

O melhor Ferrari foi o de Charles Leclerc (Ferrari SF-23) em sexto, depois de ter sido 8º no TL1, com Carlos Sainz (Ferrari SF-23) logo a seguir, depois de ter sido nono de manhã.

Os Mercedes continuam sem mostrar muito, George Russell (Mercedes W14) foi oitavo depois de ter sido 10º de manhã, Valtteri Bottas (Alfa Romeo C43/Ferrari) foi nono, dando um belo salto face ao que fez de manhã (16º) com Pierre Gasly (Alpine A523/Renault) a fechar o top 10, caindo na tabela após ter sido 5º de manhã.

Lewis Hamilton (Mercedes W14) ficou fora do top 10, em 11º depois de ter sido 12º no TL1, pelo que neste caso, nada de diferente.

Quem piorou muito foi Kevin Magnussen (Haas VF-23/Ferrari), 15º depois de ter sido 7º de manhã, sendo claro que houve equipas a fazer programas diferentes. Como sempre, o TL3 vai mostrar melhor a correlação de forças que se irá confirmar, claro está, na qualificação.

Filme da sessão

Russell cedo se queixou de ‘porpoising’ na última curva, entre outras coisas. Não faltaram alguns solavancos nesta sessão. Verstappen cedo saiu com um conjunto de médios e imediatamente passou para frente por 0,031s. Russell teve um ‘momento’, passando pela gravilha. As repetições mostraram que encontrou um Piastri lento na linha de trajetória na Curva 10 e, ao tomar uma ação de evasão, foi forçado a passar pela escapatória.

A Mercedes teve dificuldades no TL1 em termos de ritmo e nesta sessão não melhoraram nada.

Leclerc colocou a Ferrari no topo da tabela de tempos, mas foi sol de pouca dura.

A meio da sessão, Nico Hulkenberg foi para segundo, 0,270s atrás do mais rápido em pista

Com muitas nuvens no céu a temperatura da pista começou a baixar, mas pouco mudou na tabela de tempos.