GP de Espanha de F1, Sebastian Vettel: “Não é segredo que esperávamos estar mais fortes”

Depois de Sebastian Vettel não ter conseguido converter a sua presença na Q3 em Portugal, em pontos, o alemão vai ter o carro atualizado em Espanha, e por isso menos desculpas.

Mas o grande problema da Aston Martin neste momento não parece ser o carro: Lance Stroll está a fazer mais ou menos o que fez o ano passado com o Racing Point. A grande diferença está no que Sergio Pérez fazia e o que Vettel está a fazer agora. Já lá vão três corridas, a adaptação já ‘era’, agora há que mostrar mais. Outro caso interessante a seguir no próximo fim de semana: “Não é segredo para ninguém que esperávamos estar mais fortes este ano.

Portanto, é o que é. Penso, ainda assim, que podemos crescer como equipa. Há muitas pequenas coisas para as quais estamos a olhar, podemos melhorar. E penso, sim, que todo o grupo ainda está muito entusiasmado. O espírito é ótimo. Portanto, estou muito feliz onde estou, apesar de, obviamente, o desempenho não estar onde todos nós queríamos”, começou por dizer Vettel, que vai ter um AMR21 mais evoluído em Espanha: “Não sei o que as outras equipas estão a fazer. Se estão a trazer atualizações para Barcelona ou não. Historicamente, Barcelona tem sido sempre um circuito onde as equipas trazem atualizações, mas obviamente temos agora um calendário ligeiramente diferente. Por isso, estou ansioso por descobrir”, disse.