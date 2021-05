GP de Espanha de F1: Que Alpine vamos ter em Barcelona?

Tal como referimos no artigo da Red Bull e Mercedes quanto à importância que tem a pista de Barcelona para nos dar ‘pistas’, passe a redundância, quanto ao que pode ser o resto da época, aplica-se também à Alpine, que depois de duas corridas ‘mazinhas’, no Bahrein e em Imola, teve uma ótima prestação em Portugal, misturando-se em termos de ritmo de corrida com a McLaren e Ferrari. Contudo, fica por saber se a Alpine acertou em tudo o que precisava para a pista portuguesa, que como se sabe foi complicada para várias equipas, incluindo a Ferrari e ‘metade’ da McLaren, ou por outro lado o que vimos em Portugal é mesmo a ‘nova’ Alpine. Como se sabe a equipa de Enstone levou um carro evoluído para Portugal, mexendo na aerodinâmica à volta do difusor, mas Barcelona vai ditar uma sentença muito mais fiável, disso ninguém duvide. Se repetirem a prestação de Portugal, significa que Bahrein e Imola ficou para trás. E isso serão boas notícias pois significa que a McLaren e a Ferrari, para já, vão ter companhia…