GP de Espanha de F1: Como vai reagir Sergio Perez? | AutoSport

O fim-de-semana da corrida do Mónaco teve muita ação e uma sessão de qualificação espantosa, a que se seguiu uma corrida dramática, mas para Sergio Perez foi um Grande Prémio do Mónaco para esquecer.

O seu grande acidente na Q1 levou-o, muito naturalmente, a ter que partir do último lugar da grelha – o que significava que tinha uma montanha para escalar para tentar entrar na luta pelos pontos.

Depois de uma paragem nas boxes muito cedo, as coisas não correram bem e o mexicano envolveu-se em vários incidentes antes de terminar em 16º lugar.

Foi a primeira vez que não conseguiu pontuar esta época e, juntamente com a vitória de Max Verstappen, isso deixou o mexicano a 39 pontos do seu colega de equipa no campeonato de pilotos. Não é que alguém acredite que poderá bater Verstappen na luta pelo campeonato, em condições normais, é quase impossível, mas, tal como tem feito aqui e ali, pode fazer algo semelhante ao que Valtteri Bottas fez durante muito tempo a Lewis Hamilton. Colocar-se logo a seguir e ganhar de vez em quando.

Agora, tem a oportunidade de tentar recuperar graças às corridas consecutivas, e para isso convém lembrar que Pérez chegou a ser uma ameaça à vitória em Espanha há 12 meses de Max Verstappen. Um fim-de-semana limpo será fundamental para que o seu desafio pelo título volte a disparar – é importante que, pelo menos, acredite nisso – e o Circuito de Barcelona-Catalunha é uma pista que deverá adequar-se aos pontos fortes da Red Bull.