GP de Espanha de F1: Bancadas e bilhetes a 50%…

O Circuito da Catalunha anunciou hoje bilhetes com 50% de desconto para o Grande Prémio de Espanha de Fórmula 1, que serão postos à venda na próxima semana, com as bancadas a poderem ser apenas ocupadas a 50% da sua capacidade. Como se percebe, o responsável máximo do circuito de Barcelona, Josep Lluis Santamaria, espera receber os espetadores no GP de Espanha, no dia 9 de maio: “As pessoas querem regressar à normalidade e por isso decidimos abrir as bancadas com garantias de segurança”, disse Santamaria ao jornal Diario Sport.

“Muitas medidas terão também de ser tomadas no que diz respeito ao acesso e estacionamento. Resta ver como as restrições de mobilidade afetarão a Europa, mas em caso de cancelamento, o reembolso do dinheiro será acelerado ao máximo”, acrescentou, revelando ainda que as negociações sobre o próximo contrato do Grande Prémio espanhol estão agora em curso com a Liberty Media: “Estamos a apostar num contrato a longo prazo, de cinco anos. Não podemos continuar com os grandes investimentos futuros necessários para a Fórmula 1, com contratos de um ano que não dão qualquer garantia de continuidade”, disse.