GP de Espanha de F1: Agora é que se vai perceber bem a valia do ‘upgrade’ da Mercedes | AutoSport

Já se sabia que o GP do Mónaco era uma corrida quase inútil para se ter uma visão real das atualizações da Mercedes, mas em Espanha a ´música’ é bem diferente e se há pista que deixa claro o que vale um carro é o Circuito da Catalunha. A lista de atualizações levadas para o Mónaco por todas as equipas era longa, especialmente depois do Grande Prémio da Emília-Romana ter sido cancelado, mas não era o circuito que todos esperavam para aprender mais sobre a validade das respetivas peças novas.

Barcelona, por outro lado, oferece uma ótima oportunidade para o fazer. É uma pista que tem sido regularmente utilizada como local de testes no passado, com uma combinação de curvas longas e de alta velocidade, juntamente com algumas seções de velocidade ligeiramente mais baixa, que darão maior ênfase ao desempenho aerodinâmico e à força descendente.

E este é um traçado que permitirá à Mercedes aprender muito mais sobre os componentes que levaram para o Mónaco, tendo originalmente a intenção de os utilizar em Imola.

Esperava-se que as mudanças na suspensão dianteira, no piso e nos sidepods proporcionassem mais desempenho em todos os circuitos, mas o Mónaco dificultou a leitura devido à falta de dados consistentes que podem ser recolhidos, pelo que será muito mais evidente em Espanha, onde essa informação pode ser obtida e analisada. Mas não é só a Mercedes que deve estar atenta. A Ferrari declarou que terá algumas peças novas significativas no seu carro, enquanto que a Red Bull poderá ter levado algumas atualizações depois de ter feito alguns desenvolvimentos no Mónaco. Como sempre, nenhuma das equipas está parada.