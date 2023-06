GP de Espanha de F1: A corrida caseira de Fernando Alonso | AutoSport

Carlos Sainz tem desfrutado de um excelente apoio em casa nos últimos anos, mas parece haver algo a mais na atmosfera do Circuito de Barcelona-Catalunha para este fim de semana devido ao facto de Fernando Alonso estar a correr num carro competitivo. A última vitória de Alonso na Fórmula 1 aconteceu precisamente aqui, na Catalunha, em 2013, e esse foi também o seu último pódio na sua corrida em ‘casa’.

Desde então, Alonso não terminou além do sexto lugar e só marcou pontos em três ocasiões.

Mas o bicampeão mundial espera melhorar esse registo este fim-de-semana…

Acabado de chegar do Mónaco, onde teve hipóteses de vencer, e depois de ter conseguido o seu melhor resultado desde a Hungria em 2014, os adeptos da casa vão ter o seu compatriota a apenas 12 pontos de Sergio Perez na classificação do Mundial de Pilotos. E com a Aston Martin a mostrar um ritmo forte em todas as pistas até agora nesta temporada – bem como a introduzir atualizações no Mónaco – quem seria contra o conto de fadas de um putativa vitória número 33, e logo em frente à sua adorada multidão?