GP de Bélgica: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? – Resultados | AutoSport

Segunda vitória consecutiva de Max Verstappen após arrancar de lugares fora dos dez primeiros. O campeão em título esteve imparável na Bélgica e não deu hipóteses a nenhum dos seus adversários, vencendo a corrida depois de partir do 14º lugar. Na volta 12, Verstappen assumiu a liderança do pelotão, mas ainda teve de parar para trocar de pneus. Regressou ao primeiro lugar na volta 18 e nunca mais foi incomodado, nem pelo seu companheiro de equipa, Sergio Pérez. O carro da Red Bull foi realmente o mais forte em Spa-Francorchamps.

A Ferrari apresentou um ritmo de corrida que não se equiparou aos Red Bull e teve algumas dificuldades em segurar George Russell. A equipa italiana pode estar a sofrer com as alterações resultantes da diretiva técnica da FIA.

Os dois pilotos da Alpine, Fernando Alonso e Esteban Ocon, terminaram dentro dos lugares pontuáveis, somando pontos muito importantes na luta pelo quarto lugar do campeonato de construtores. Enquanto Alonso esteve em evidência no arranque da corrida e depois possa ter perdido algum desempenho devido ao toque de Lewis Hamilton na volta inaugural, Ocon recuperou bastantes posições na corrida.

Quem surpreendeu desde a sessão de qualificação foi Alexander Albon. O piloto da Williams terminou no décimo posto, atrás de Pierre Gasly e Sebastian Vettel, que também lutaram bastante na discussão por um lugar pontuável.

O que pretendíamos saber, como acontece quando há GP de Fórmula 1, é quem foi o piloto do dia para os leitores do AutoSport. E o resultado foi claro: Max Verstappen foi o piloto mais votado e como na corrida de domingo passado, também aqui não deu hipóteses a nenhum adversário, terminando com 67.2% dos votos. A completar o top 3 ficaram Fernando Alonso (10.4%) e George Russell (6%). Esteban Ocon somou ainda a preferência de 4.5% dos votantes e curiosamente, Lewis Hamilton recebeu 3% dos votos, apesar de ter desistido da corrida na primeira volta.

VOX POP

O Verstappen comeu o Hamilton de cebolada: Super Max Verstappen!!! Com menção honrosa para Russell pela classe como lidera esta Mercedes e não faz erros de idiota amateur que só prejudicam a equipa. E também para Alonso, que levou com um louco na primeira volta mas ainda assim conseguiu fazer uma excelente corrida conseguindo um grande resultado. Cumprimentos

NOTEAM1 NOTEAM1: Não me parece que haja muito espaço para se discutir. Foi o Max. E para além do Max…nada a acrescentar, não houve ninguém a surpreender ou impressionar por aí além.

“Toto, it’s called a motor race, OK? We went car racing!”: Esta é fácil…bastava haver uma opção apenas, Max foi o melhor! Nota muito positiva para Alonso, Ocon e Albon