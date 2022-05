GP de Barcelona F1: Juri Vips estreia-se pela Red Bull | AutoSport

É mais um piloto do programa de Jovens Pilotos da Red Bull a estrear-se na F1. Juri Vips vai fazer o TL1 no Circuito da Catalunha. O piloto estónio irá sentar-se ao volante do carro de Sergio Pérez. Vips compete na F2 e é um dos novos talentos da Red Bull que tem evoluído nas categorias de iniciação.

Campeão da Fórmula 4 ADAC em 2017 e segundo classificado em Macau (2019), Vips está na sua segunda época a tempo inteiro na F2 (fez oito corridas em 2020). Os resultados não têm sido condizentes com o talento que já demonstrou, mas a Red Bull continua a aposta no jovem piloto e este é mais um passo na sua progressão.