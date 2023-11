GP de Abu Dhabi: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? | AutoSport

O circuito de Yas Marina foi novamente palco do final da temporada de Fórmula 1, com Max Verstappen a vencer sem dar hipóteses à concorrência, apesar de não ter começado bem nos treinos do Grande Prémio de Abu Dhabi. Rápido na qualificação, foi forte e consistente na corrida.

Charles Leclerc pressionou o neerlandês nas primeiras curvas, mas depois preocupou-se mais com a situação da Ferrari na luta pelo segundo lugar do campeonato de construtores. O seu segundo lugar final não foi suficiente para o italianos baterem a Mercedes, que viu George Russell a terminar a temporada com um melhor desempenho do que Lewis Hamilton.

Quem também lutou bastante para ajudar a sua equipa, neste caso por um objetivo mais modesto – mas que envolve na mesma muito milhões de prémio – foi Yuki Tsunoda. O piloto japonês liderou a corrida quando Verstappen parou pela primeira vez e esteve sempre na luta pelos pontos, sem que a AlphaTauri pudesse ultrapassar a Williams no mundial.

Com um forte desempenho, principalmente com pneus duros, foi Sergio Pérez. O piloto mexicano apresentou um ritmo muito alto a partir de certa altura da corrida, conseguindo finalizar no segundo lugar, atrás de Verstappen, no entanto viria a cair para quarto devido a penalização por incidente com Lando Norris.

