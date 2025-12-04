GP de Abu Dhabi marca fim de uma era na Fórmula 1

Fim dos monolugares de efeito solo e entrada de novas marcas em 2026…

O Grande Prémio de Abu Dhabi assinala o final da era dos monolugares com efeito solo, introduzidos em 2022. Estes carros foram desenhados com o objetivo de gerar um desempenho aerodinâmico significativo a partir do piso, visando facilitar a perseguição e as ultrapassagens.

Este ciclo regulamentar revelou-se altamente bem-sucedido para a Red Bull e Max Verstappen, mas também se assistiu ao ressurgimento da McLaren nas posições cimeiras. A Ferrari esteve perto de conquistar o Campeonato de Construtores no ano passado, e a Mercedes também conseguiu vitórias em corridas.

Equilíbrio Competitivo e Novos Construtores

Embora o fim de um ciclo regulamentar leve naturalmente a um agrupamento das equipas, tornando as ultrapassagens mais difíceis devido às pequenas diferenças entre os carros, a estatística da era é notável:

Quatro equipas diferentes venceram corridas.

Nove das dez equipas subiram ao pódio nas últimas três épocas.

Todas as equipas classificaram-se, em algum momento deste ano, entre os seis primeiros.

A Chegada da Audi e Cadillac

Os novos regulamentos que entrarão em vigor em 2026 oferecem a oportunidade de um completo reset na ordem competitiva. Além da mudança técnica, a grelha de partida acolherá duas novas designações:

Audi: A fabricante alemã irá assumir a equipa Sauber.

Cadillac: A marca norte-americana representa uma expansão para 11 construtores.

Ambas as entradas prometem adicionar novas e aliciantes narrativas à temporada.

Contagem decrescente para 2026

Após a bandeirada de xadrez em Abu Dhabi, haverá apenas 50 dias até que os novos monolugares de 2026 sejam testados pela primeira vez num shakedown privado em Barcelona. Tanto a Audi quanto a Cadillac estarão oficialmente na grelha para a corrida inaugural da nova era, o Grande Prémio da Austrália, a 8 de março.