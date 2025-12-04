GP de Abu Dhabi marca fim de uma era na Fórmula 1
Fim dos monolugares de efeito solo e entrada de novas marcas em 2026…
O Grande Prémio de Abu Dhabi assinala o final da era dos monolugares com efeito solo, introduzidos em 2022. Estes carros foram desenhados com o objetivo de gerar um desempenho aerodinâmico significativo a partir do piso, visando facilitar a perseguição e as ultrapassagens.
Este ciclo regulamentar revelou-se altamente bem-sucedido para a Red Bull e Max Verstappen, mas também se assistiu ao ressurgimento da McLaren nas posições cimeiras. A Ferrari esteve perto de conquistar o Campeonato de Construtores no ano passado, e a Mercedes também conseguiu vitórias em corridas.
Equilíbrio Competitivo e Novos Construtores
Embora o fim de um ciclo regulamentar leve naturalmente a um agrupamento das equipas, tornando as ultrapassagens mais difíceis devido às pequenas diferenças entre os carros, a estatística da era é notável:
- Quatro equipas diferentes venceram corridas.
- Nove das dez equipas subiram ao pódio nas últimas três épocas.
- Todas as equipas classificaram-se, em algum momento deste ano, entre os seis primeiros.
A Chegada da Audi e Cadillac
Os novos regulamentos que entrarão em vigor em 2026 oferecem a oportunidade de um completo reset na ordem competitiva. Além da mudança técnica, a grelha de partida acolherá duas novas designações:
- Audi: A fabricante alemã irá assumir a equipa Sauber.
- Cadillac: A marca norte-americana representa uma expansão para 11 construtores.
Ambas as entradas prometem adicionar novas e aliciantes narrativas à temporada.
Contagem decrescente para 2026
Após a bandeirada de xadrez em Abu Dhabi, haverá apenas 50 dias até que os novos monolugares de 2026 sejam testados pela primeira vez num shakedown privado em Barcelona. Tanto a Audi quanto a Cadillac estarão oficialmente na grelha para a corrida inaugural da nova era, o Grande Prémio da Austrália, a 8 de março.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI