GP de Abu Dhabi, Lando Norris: “Vou ter saudades de Daniel Ricciardo” | AutoSport

Outro dos pilotos que se vai despedir da grelha da F1 é Daniel Ricciardo. O piloto australiano não tem vaga para a próxima época e espera-se que assuma o lugar de piloto de reserva da Red Bull. Lando Norris, seu colega de equipa nas últimas duas épocas, disse que vai ter saudades de Ricciardo.

Quando Ricciardo foi anunciado como colega de equipa de Norris, a maioria festejou, pois além de dois excelentes pilotos para a McLaren, teríamos dois dos principais animadores de serviço juntos na mesma equipa, o que parecia prometer muitos momentos de boa disposição. Ora a dupla da McLaren prometeu muito mas não deu o esperado, quer desportivamente, quer fora de pista. Desportivamente, Lando Norris manteve o nível, enquanto Ricciardo não conseguiu ser competitivo e fora de pista a convivência inicial foi algo fria e distante, o que foi melhorando ao longo do tempo, mas não ao ponto de dar ao pessoal do marketing da McLaren o material que se esperava.

Contudo, no balanço final da passagem de Ricciardo, Norris admitiu que vai ter saudades do ainda colega de equipa:

“Sentirei mais falta de trabalhar tão de perto com o Daniel, um tipo com quem já ri tanto e com quem já aprendi tanto simultaneamente. Portanto, vou ter saudades disso. Mudar de companheiros de equipa não é uma coisa má nem uma coisa agradável, mas é sempre uma grande mudança. É sempre uma pena afastar-me de alguém… porque sinto que construo sempre boas amizades com os meus companheiros de equipa e boas relações, e é por isso que trabalho sempre bem com os meus companheiros de equipa”, disse Norris. “Mas Daniel é o Daniel, todos adoram o Daniel. Vou ter saudades dele como meu companheiro de equipa – mas não vou ter saudades dele, porque ele vai estar no paddock no próximo ano…”.