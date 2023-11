GP de Abu Dhabi: Fórmula 1 com ‘jet-lag’… | AutoSport

Grande parte da caravana, se não toda, já desespera pelo fim da corrida de Abu Dhabi, pois o fim de semana de Las Vegas ‘arrasou’ com toda a gente devido à diferença horária. Abu Dhabi, que fica nos Emirados Árabes Unidos, está adiantado 12 horas relativamente a Las Vegas, nos Estados Unidos. É uma diferença enorme de uma semana para a outra e há muita gente descontente. Não deve haver muita gente na caravana que não esteja a sofrer com o síndrome da mudança de fuso horário, um distúrbio do sono que ocorre quando uma pessoa viaja para um fuso horário diferente. E o que não faltou foi ver gente a bocejar durante o fim de semana passado… Toto Wolff regressou à Europa imediatamente após a bandeira axadrezada de Las Vegas, para conseguir estar um dia em casa, antes de ir para Abu Dhabi: “Acho que estamos todos na lua”, disse. Não é por acaso que Max Verstappen e Sergio Perez não vão fazer os treinos iniciais em Abu Dhabi. Mais descanso! Mas a caravana não são só 20 pilotos. São 4.000 pessoas…

