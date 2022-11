GP de Abu Dhabi F1, Valtteri Bottas: “Não conseguimos colocar os pneus na janela certa” | AutoSport

Valtteri Bottas estava desiludido no final da qualificação, com o piloto finlandês a lamentar a falta de ritmo, em contraste com os treinos.

No final da qualificação, Bottas explicou que o mau resultado deveu-se à não colocação dos pneus à temperatura ideal:

“Fomos para a qualificação sabendo que tínhamos bom ritmo, por isso acredito que o resultado de hoje não reflete realmente onde está o nosso carro. Foi uma sensação estranha, simplesmente não conseguíamos pôr os pneus a trabalhar na nossa outlap e, como resultado, o nosso primeiro sector não foi bom. Isto foi especialmente assim na minha segunda tentativa. Havia muito tráfego no final da outlap, que tive de parar e isso destruiu a nossa tentativa. É frustrante, claro, mas agora precisamos de nos preparar da melhor maneira possível para a corrida de amanhã”.