GP de Abu Dhabi F1, Sergio Pérez: “Toda a gente comete erros no Mónaco” | AutoSport

Sergio Pérez também comentou a polémica de Interlagos. Um pião que terá, supostamente, sido feito de propósito para prejudicar uma volta lançada na Q3 do GP do Mónaco estará na raiz da nega de Max Vertappen em ceder o seu lugar ao mexicano. O piloto da Red Bull comentou o sucedido.

“Toda a gente comete erros no Mónaco e pode ver todos os dados que poderá confirmar que quase bati nas proteções na na Curva 1”, disse o mexicano aos repórteres. “Toda a gente comete erros no Mónaco”, continuou, “e, em geral, na qualificação, não é que tenha sido feito de propósito”.

“Trata-se apenas especulação dos meios de comunicação social, apenas pessoas a criar rumores. Como disse, estamos todos cientes do que se passa dentro da equipa, e queremos manter tudo dentro da equipa. É apenas parte do desporto e da especulação que as pessoas gostam de fazer”, continuou ele. “Para mim, isto aconteceu há tantas corridas atrás, que é totalmente irrelevante. Estou a pensar neste fim-de-semana, estou a pensar em garantir que a equipa está de bom humor, porque tivemos uma época tremenda.”

Pérez confirmou que falou com Max Verstappen e que o tema é já passado: “Discutimos o que aconteceu em São Paulo internamente e concordámos, em benefício da equipa, que isto deveria permanecer interno. É melhor para não abrirmos qualquer especulação”, acrescentou, “avançamos e somos capazes de ser a equipa que costumávamos ser, unidos e fortes, e essa é a prioridade da equipa. Queremos colocar tudo isto para trás das costas e simplesmente seguir em frente”.