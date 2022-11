GP de Abu Dhabi, F1: Pilotos vencedores passam a receber medalhas no pódio | AutoSport

Será uma novidade na cerimónia do pódio de mais logo e algo que será mantido a partir do GP de Abu Dhabi. Os pilotos vencedores vão passar a receber medalhas pela vitória.

Os pilotos já recebem troféus pela vitória, mas normalmente são as equipas que ficam com os troféus, pelo que os pilotos não ficam com um prémio físico para guardarem e recordarem no futuro. A medalha da FIA será uma “recordação pessoal única para comemorar o feito notável” ao vencerem a corrida, e destina-se também a destacar a história da qual cada vencedor de um grande prémio se tornará parte.

Assim, o piloto vencedor terá direito a uma medalha especialmente gravada para a ocasião e uma boa forma dos pilotos manterem um registo físico das suas conquistas.