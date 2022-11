GP de Abu Dhabi F1: Os destaques da corrida | AutoSport

A época 2022 terminou com um retrato fiel do que foi a temporada. Com a Red Bull na frente, graças ao imenso talento de Max Verstappen. Não foi a corrida mais emocionante do ano, mas foi uma corrida com muita estratégia envolvida.

Verstappen é um dos grandes destaques desta corrida. Largou na pole e não foi mais incomodado pela concorrência. Perdeu momentaneamente a liderança quando fez a única paragem da corrida, mas foi por apenas um par de voltas. De resto, Verstappen dominou a corrida e soube gerir com mestria os pneus duros do segundo stint que duraram 38 voltas. A certo ponto, só faltou colocar o braço de fora, tal a facilidade com que conseguia igualar os tempos da concorrência. Uma época magnífica, com a sua dose de polémica, mas em que o talento do neerlandês ficou acima de qualquer dúvida. Já Sergio Pérez ficou em terceiro na corrida e em terceiro no campeonato. O piloto mexicano tentou chegar a Charles Leclerc (numa estratégia de uma paragem apenas), mas faltaram 1.322 seg. para concretizar o segundo posto e três pontos para o segundo lugar. Uma época positiva de Pérez que se revelou mais uma vez importante para a equipa.

Charles Leclerc conseguiu o tão desejado segundo lugar. Uma boa corrida da Ferrari, especialmente quando calçaram os pneus duros, ficando mais competitivos com as borrachas mais duras. A estratégia de uma paragem apenas foi ambiciosa, mas bem ajuizada e executada. A certo ponto, parecia que a Mercedes poderia incomodar, mas a Ferrari confirmou o vice-campeonato, tal como Leclerc. Carlos Sainz foi um dos animadores nas primeiras voltas da prova, mas foi perdendo terreno para os homens da frente. Foi uma corrida positiva, mas longe do que já mostrou que pode fazer.

Para a Mercedes foi uma corrida algo ingrata. A equipa tentou tudo para chegar ao pódio, com os carros a usarem estratégias diferentes, mas tal revelou-se insuficiente. Lewis Hamilton terminou a corrida mais cedo com um problema hidráulico (notável fiabilidade da Mercedes com a primeira falha do ano, 21 corridas depois) e Russell conseguiu ser quinto (boa prova, prejudicada pela penalização), confirmando o quarto posto final no campeonato, à frente de Lewis Hamilton, um bom resultado e a prova de que está preparado para enfrentar Hamilton. Uma época abaixo do esperado da equipa, mas com uma boa recuperação final.

Lando Norris confirmou o título de “campeão do segundo pelotão”. Mais uma excelente prestação de Norris, rápido, inteligente na gestão da corrida, sem cometer erros e a tirar o máximo do seu carro. Uma excelente época numa McLaren que começa a ser pequena para o seu talento. Daniel Ricciardo terminou em nono, os últimos pontos pela McLaren, não o suficiente para roubar o quarto lugar à Alpine. Esteban Ocon fez a corrida possível e Fernando Alonso despediu-se da estrutura francesa com uma desistência… mais uma.

A Alpha Tauri despediu-se de 2022 fora dos pontos. Pierre Gasly teve problemas em encontrar a afinação certa e pagou por isso e Yuki Tsunoda fez uma corrida positiva, mas sem chegar aos pontos. A Alfa Romeo, mesmo sem pontuar, ficou em sexto lugar, em igualdade pontual com a Aston Martin, valendo o quinto posto de Valtteri Bottas em Imola. O finlandês largou mal (pneus duros) mais uma vez e nunca mais recuperou, enquanto Zhou Guanyu esteve em algumas boas lutas, mas mais próximo do top 10. Para Kevin Magnussen foi uma corrida discreta e cinzenta, longe da frente e para Mick Schumacher a corrida foi o reflexo de 2022: ritmo interessante, com alguns bons pormenores e um erro grave. A Williams acabou mais uma vez com Albon a tentar aproximar-se do top 10, com uma boa corrida e Latifi despediu-se sem grandes motivos de festa.

Por fim, Sebastian Vettel. Despediu-se da F1 com uma boa corrida, prejudicada pela estratégia errada da Aston. Mas Vettel mostrou andamento, lutou, ultrapassou e chegou aos pontos, graças à desistência do seu amigo Hamilton. Uma grande despedida de um grande piloto. Obrigado Seb!