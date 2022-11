GP de Abu Dhabi, F1: O filme da qualificação | AutoSport

Já sob as luzes do sistema de iluminação do circuito de Yas Marina, pilotos e equipas enfrentaram a derradeira qualificação do ano. São muitas as despedidas com Daniel Ricciardo a dizer adeus à McLaren, Nicholas Latifi à Williams, Mick Schumacher à Haas e Sebastian Vettel a dizer adeus à competição. Era assim a última oportunidade para provarem a sua velocidade.

Q1

Na última qualificação do ano, tivemos os Williams, Haas, Aston Martin e Alpha Tauri a seguirem para a pista assim que a luz verde foi mostrada no final da via das boxes, com Sebastian Vettel em destaque, na sua última sessão de qualificação, no fim de semana da sua despedida.

Quando o relógio chegou ao minuto 13, os pilotos das equipas mais rápidas entraram em pista para as suas primeiras voltas. Charles Leclerc aproximou-se do segundo 24, mas foi Sergio Pérez o primeiro a entrar no segundo 24, destronado pouco depois por Max Verstappen, 0.066 seg. mais rápido que Pérez. George Russell era quarto, seguido de Lando Norris em quinto. Lewis Hamilton, Esteban Ocon, Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda completavam o top 5, com oito minutos para o fim da sessão.

Na zona de eliminação tínhamos, Kevin Magnussen, Alex Albon, Valtteri Bottas, Nicholas Latifi e Fernando Alonso ainda sem tempo nesta fase. O espanhol conseguiu o 12º tempo despromovendo Vettel à zona de eliminação.

Os pilotos lançaram-se nas últimas voltas desta Q1 e Sebastian Vettel tratou de se colocar no top 5, saindo da zona de eliminação, com a pista a evoluir nos últimos minutos. Nas contas finais desta sessão, ficavam eliminados Kevin Magnussen, Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Alex Albon e Nicholas Latifi. Com o tempo de 1:24.754, Max Verstappen foi o mais rápido da sessão, seguido de Pérez, Carlos Sainz, Charles Leclerc e Lando Norris.

Q2

Na segunda parte da qualificação, os Mercedes foram os primeiros a sair das boxes, com pneus macios usados, com Lewis Hamilton a queixar-se dos travões, um problema recorrente esta época. Os Mercedes foram os primeiros a colocar tempos na tabela, com George Russell a ficar na frente das operações, com o registo de 1:25.363.

Sebastian Vettel e Esteban Ocon trataram de separar os homens da Mercedes, com Fernando Alonso a colocar-se no top 5. Mas Carlos Sainz melhorou o registo de Russell e passou a ser o primeiro, seguido de Lando Norris e Charles Leclerc. Verstappen foi para a frente de Sainz, mas Pérez tirou 4 décimos ao tempo de Verstappen. Os Red Bull fizeram os tempos com pneus novos, enquanto os Ferrari utilizaram pneus usados. Os Mercedes regressaram à pista com pneus novos, para tentar melhorar os seus registos. A cinco minutos do fim tínhamos Tsunoda, Daniel Ricciardo, Lance Stroll, Mick Schumacher e Zhou Guanyu na zona de eliminação.

Hamilton conseguiu melhorar e passar para o segundo lugar e Russell foi apenas quarto, quando os tempos começaram a cair nas últimas voltas. Nas contas finais da Q2, ficavam de fora Alonso, Tsunoda, Schumacher, Stroll e Zhou. Sérgio Pérez foi o homem mais rápido desta sessão.

Q3

Os Mercedes voltaram a ser os primeiros a saírem para a pista, com Max Verstappen a ter um problema no seu carro e a ficar preso mais algum tempo nas boxes. Hamilton conseguiu a sua melhor volta até então, entrando logo no segundo 24 na primeira tentativa, mas os Ferrari estavam com um ritmo excelente, com Carlos Sainz a ficar com o melhor tempo, 0.062 seg. à frente de Charles Leclerc. Sergio Pérez cometeu um erro na última volta e deixou escapar a pole provisória, ficando a 0.035 seg. Verstappen tirou 0.293 seg. ao tempo de Sainz, com uma volta que poderia ser apagada por causa dos limites de pista, o que não se verificou. Entretanto, Vettel entrou em pista para a sua última volta numa qualificação. Fez o sétimo tempo ainda com os McLaren sem qualquer tempo marcado.

Nos últimos minutos da qualificação, tínhamos os candidatos ao título a prepararem as suas voltas, com Verstappen a ter de dar o cone de aspiração a Pérez, depois de não ter aproveitado o cone de aspiração do colega na primeira volta, pelo atraso na saída das boxes. Leclerc não conseguiu retirar Verstappen do primeiro lugar, tal como Sainz. A pole estava com Verstappen, que conseguiu entrar no segundo 23, confirmando a pole, com Pérez a ficar em segundo lugar e Leclerc a completar o top 3.