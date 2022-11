GP de Abu Dhabi F1: Muitas caras novas no TL1 | AutoSport

Teremos muitas caras novas no TL1 de Abu Dhabi, pista que recebe também o teste para jovens pilotos que decorre no final da época. Será um treino livre com muitas novidades e muitos pilotos a experimentarem as sensações destes monolugares.

Jack Doohan irá testar com a Alpine, com o novo talento australiano a ter o segundo contacto com o Alpine depois de ter testado no México. Robert Kubica, mais habituado a estas andanças, vai voltar a testar pela Alfa Romeo. Robert Shwartzman (Ferrari), Pietro Fittipaldi (Haas), Liam Lawson (Red Bull) e Logan Sargeant (Williams) estarão também de novo ao volante dos monolugares das respetivas equipas. Pato O`Ward (McLaren) e Felipe Drugovich (Aston Martin) irão estrear-se este ano em treinos livres, embora ambos já tenham testado pelas respetivas equipas recentemente, sendo que Pato testou no ano passado também em Abu Dhabi. Será, assim, um treino livre com muitas caras novas.