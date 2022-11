GP de Abu Dhabi, F1: Max Verstappen conquista a última pole do ano | AutoSport

A qualificação para o GP de Abu Dhabi deu-nos uma luta interessante entre Red Bull e Ferrari, como vimos ao longo desta época. Sergio Pérez pareceu ser o homem em destaque na Red Bull (especialmente na Q2), com Carlos Sainz e Charles Leclerc com prestações muito equiparadas na Q1 e Q2. Max Verstappen, que não se destacou na Q2 da qualificação, reapareceu na Q3 e conseguiu a última pole do ano. Verstappen, com o tempo de 1:23.824, conseguiu a oitava pole do ano com a Red Bull a ocupar a primeira linha da grelha, com Sergio Pérez a ficar em segundo. Charles Leclerc e Carlos Sainz completaram a segunda linha e a terceira linha terá Lewis Hamilton e George Russell. Lando Norris, Esteban Ocon, Sebastian Vettel e Daniel Ricciardo completaram o top 10.

Foi uma prestação em crescendo de Max Verstappen que pareceu algo afastado das primeiras posições na Q2, mas na Q3, apesar de um ligeiro problema na primeira volta da derradeira sessão, consegui deixar a concorrência a mais de 0.2 segundos de distância, em mais uma demonstração de superioridade. Sergio Pérez mostrou estar em forma, mas não teve argumentos para superar o seu colega de equipa. No entanto, ficou à frente de Charles Leclerc, que foi terceiro, ele que angariou o prémio de piloto com mais poles este ano, com nove no seu nome. Hoje não conseguiu fazer a décima e não ficou particularmente perto do seu adversário. Carlos Sainz parecia estar com um andamento interessante, mas na Q3 ficou muito longe e os 0.4 seg. de distância para Verstappen são sintomáticos. Os Mercedes, depois do brilharete do Brasil, não conseguiram repetir os feitos da semana passada e contentaram-se com a terceira linha, num retrato claro do que tem sido este ano.

Lando Norris voltou a ser o homem mais rápido do segundo pelotão, levando a melhor sobre Esteban Ocon, com Sebastian Vettel a fazer uma excelente qualificação, extraindo tudo do seu Aston Martin, mesmo sendo atrapalhado nas suas voltas. Daniel Ricciardo fez a última qualificação pela McLaren e conseguiu um décimo lugar.

Fernando Alonso, que desde o início da sessão denotou algumas dificuldades, foi 11º, seguido de Yuki Tsunoda e Mick Schumacher, com o alemão a despedir-se com uma boa sessão de qualificação. Lance Stroll foi 14º, à frente de Zhou Guanyu que conseguiu passar à Q2 ao contrário de Valtteri Bottas que foi surpreendentemente eliminado na Q1, tal como Pierre Gasly e Kevin Magnussen, o homem da pole da semana passada. Os Williams ficaram nas últimas posições.