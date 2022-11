GP de Abu Dhabi F1: Lewis Hamilton ansioso por largar o W13 | AutoSport

A lista de monolugares de F1 da Mercedes contempla algumas das melhores máquinas da história do desporto, mas o W13 não fará parte dessa lista. E Lewis Hamilton também não terá saudades de pilotar a máquina de 2022.

Nas entrevistas no final da qualificação, Hamilton reconheceu que não esperava uma diferença tão grande para os líderes e que estava ansioso por deixar o W13:

“Definitivamente não esperava ver uma diferença tão grande, mas estamos a perder seis décimos nas retas”, disse Hamilton. “Faz-me lembrar algumas das corridas anteriores antes de Austin. E as oscilações estão de volta, por isso, não é fácil. Penso que todos os membros da equipa sabem quais são os problemas e onde é que errámos. Estamos bastante confiantes de que não vão construir o próximo carro com qualquer uma dessas características. Estou ansioso pelo fim da terça-feira, a última vez que conduzo esta coisa e nunca mais tenciono conduzir este carro. Não será um dos carros que pedirei para ter no final de um contrato”.