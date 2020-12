GP de Abu Dhabi de Fórmula 1: Horários

O Circuito de Yas Marina é um palco excelente para a ‘Season’ Finale’, mas a pista demasiado técnica e retilínea não ajuda nada a grandes corridas, já que ultrapassar é muito complicado. Ainda assim, os pilotos costumam ‘forçar’ trocas de posição e por isso tem havido animação quanto baste. Já não há muito para decidir, com o triunfo no Bahrein a Racing Point deve ter assegurado o terceiro lugar dos Construtores, mas os pilotos podem querer dar um bom espetáculo e se assim for, Yas Mariana é um local perfeito para isso.

A superfície da pista é geralmente lisa, por isso a degradação é baixa. O circuito oferece uma variedade de velocidades e curvas, por isso os pneus têm de suportar uma grande variedade de exigências diferentes, mas nenhuma delas são particularmente severas. Como a corrida começa no final da tarde e continua até ao anoitecer, as temperaturas tendem a descer o que altera os cálculos das estratégias.

1º GP 2009

Voltas 55

Circuito 5.554 km

Corrida 305.355 km

Recorde 1m39.283s (Lewis Hamilton, 2019)



Horário

Sexta-Feira, 11 Dezembro

Treino livre 1 09:00 – 10:30

Treino livre 2 13:00 – 14:30

Sábado, 12 Dezembro

Treino livre 3 10:00 – 11:00

Qualificação 13:00 – 14:00

Domingo, 13 Dezembro

Corrida 13:10