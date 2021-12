GP de Abu Dhabi de Fórmula 1: horários | AutoSport

O Circuito de Yas Marina é um palco excelente para a ‘Season’ Finale’, mas a pista que era demasiado técnica e retilínea, teve este ano grandes ajustes e é agora bem mais rápida, o que vai facilitar as ultrapassagens. Ainda assim, os pilotos costumam ‘forçar’ trocas de posição e por isso tem havido animação quanto baste. Vai decidir o título, ainda melhor…

A superfície da pista é geralmente lisa, por isso a degradação é baixa. O circuito oferece uma variedade de velocidades e curvas, por isso os pneus têm de suportar uma grande variedade de exigências diferentes, mas nenhuma delas são particularmente severas. Como a corrida começa no final da tarde e continua até ao anoitecer, as temperaturas tendem a descer o que altera os cálculos das estratégias.

1º GP 2009

Voltas 58

Circuito 5.281 km

Corrida 306.183 km

Recorde 1m39.283s (Lewis Hamilton, 2019)

Novo traçado em 2021

Horário

Sexta-Feira, 10 Dezembro

Treino livre 1 09:30 – 10:30

Treino livre 2 13:00 – 14:00

Sábado, 11 Dezembro

Treino livre 3 10:00 – 11:00

Qualificação 13:00 – 14:00

Domingo, 12 Dezembro

Corrida 13:00