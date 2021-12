GP de Abu Dhabi de F1: A diferença que fizeram os colegas de Max Verstappen e Lewis Hamilton | AutoSport

A Red Bull teve um triunfo muito forte em Abu Dhabi, que a Mercedes não teve. Enquanto Sergio Pérez se qualificou no quarto lugar para a grelha de partida, Valtteri Bottas fê-lo apenas em sexto, com a agravante de rapidamente ter caído para o oitavo lugar.

Com o desenrolar da corrida, a Red Bull arranjou em Pérez uma forma de pressionar Lewis Hamilton, enquanto a Mercedes não teve nada disso. Na verdade, Hamilton estava a chegar para as encomendas todas, mas quando chegou o momento da verdade, percebeu-se a falta que fez Bottas andar por perto

Na Red Bull, Pérez estava no terceiro lugar, ao passo que Bottas ficava mais longe de poder influenciar a decisão do título, ao cair para oitavo, e isso teria consequências mais à frente. A atrasar muito a sua paragem nas boxes, Sergio Pérez permitiu, sustendo Hamilton, que Verstappen recuperasse quatro segundos. Com pneus completamente gastos, Pérez defendeu-se o máximo que pôde do inglês, ripostando até a uma ultrapassagem do piloto da Mercedes. Quando Hamilton suplantara definitivamente Pérez, Verstappen estava a apenas 1,7s da liderança, o que foi significativo, dado que o holandês mantinha-se dentro da janela de Safety-Car do inglês.

Ou seja, se houvesse uma situação de Safety-Car ou Safety-Car Virtual, o piloto da Mercedes não conseguiria ir às boxes sem perder uma posição para Verstappen, se este escolhesse ficar em pista e isso seria determinante para a decisão da corrida. Tal como sucedeu.

E Bottas? Nem se ouvia falar dele…