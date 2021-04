GP da Turquia substitui GP do Canadá de F1

A decisão ainda não era oficial, mas já se sabia que o GP do Canadá de F1 não se iria realizar este ano. A solução está encontrada, pois o GP da Turquia, onde o ano passado se realizou uma fabulosa corrida, substitui a prova canadiana, pelo que a F1 regressará a Istambul Park no fim-de-semana de 11-13 de junho. O GP do Canadá foi cancelado no ano passado, devido à pandemia de Covid-19, este ano a prova reentrou no calendário, mas nova vaga da pandemia voltou a tornar impossível a realização da prova: “Devido às restrições de viagens internacionais em vigor no Canadá, tornou-se impossível para a Fórmula 1 entrar no país sem uma quarentena obrigatória de 14 dias”, lê-se numa declaração de F1: “Estamos gratos pelos esforços do promotor e das autoridades no Canadá, Quebec e Montreal, nas últimas semanas para tentar fazer a corrida ter lugar”, lê-se no comunicado. ficou ainda a saber-se que foi acordado um prolongamento de dois anos do contrato com os promotores da corrida de Montreal para o Grande Prémio do Canadá, que tem agora vínculo até 2031.