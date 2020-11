GP da Turquia de Fórmula 1: Horários

Num ano atípico marcado pela pandemia, a Turquia foi outra das soluções encontradas pela F1 para construir um calendário de 17 corridas.

A F1 já foi várias vezes à Turquia, e logo após a abertura da pista, a 21 de Agosto de 2005, recebeu o primeiro Grande Prémio da Turquia, uma corrida dramática ganha por Kimi Raikkonen (McLaren). Não há dúvida que Istambul é uma das melhores pistas alguma vez feitas por Hermann Tilke, tendo partes do circuito sido comparadas a partes de Spa-Francorchamps, Interlagos e Laguna Seca. A jóia da coroa do Intercity Istanbul Park, no entanto, continua a ser a Curva 8, uma descida incrivelmente rápida, acidentada e de múltiplos ‘apex’ à esquerda, que é um teste adequado ao empenho dos pilotos. Tal como já sucedeu em Mugello e Portimão, é quase certo que Istambul Park vai ‘devolver’ uma boa corrida.

1º GP 2005

Voltas 58

Circuito 5.338 km

Corrida 309.396 km

Recorde 1m24.770s (Juan Pablo Montoya, 2005)

Horário

Sexta-Feira, 13 de novembro

Treino livre 1 08:00 – 09:30

Treino livre 2 12:00 – 13:30

Sábado, 14 de novembro

Treino livre 3 9:00 – 10:00

Qualificação 12:00 – 13:00

Domingo, 15 de novembro

Corrida 10:10