GP da Turquia de F1 regressa em 2027 com acordo até 2031

A Fórmula 1 confirmou o regresso do Grande Prémio da Turquia ao calendário do campeonato do mundo a partir de 2027, ao abrigo de um novo acordo de cinco anos que garante a presença de Istambul Park até ao final de 2031.

O circuito de Istambul não recebe uma corrida de Fórmula 1 desde 2021. A última passagem da categoria pelo traçado turco aconteceu nas épocas marcadas pela pandemia, depois de o circuito já ter integrado o calendário entre 2005 e 2011.

Istambul Park regressa com estatuto reforçado

A confirmação oficial recoloca no calendário um dos circuitos mais apreciados da era moderna da Fórmula 1. Com 5,33 quilómetros de extensão, variações acentuadas de elevação e uma curva 8 de múltiplos apex que se tornou imagem de marca do traçado, Istambul Park é amplamente reconhecido como uma pista exigente do ponto de vista técnico e físico.

O palco turco tem também peso histórico recente. Foi ali, em 2020, que Lewis Hamilton conquistou o seu sétimo título mundial, igualando o recorde de Michael Schumacher. O vencedor mais recente da prova foi Valtteri Bottas, em 2021, numa corrida em que a Mercedes voltou a triunfar.

F1 sublinha crescimento do mercado turco

A Fórmula 1 justificou o regresso com a dimensão crescente da base de adeptos no país. Segundo os dados divulgados no anúncio, a modalidade tem mais de 19 milhões de fãs na Turquia e mais de 7,5 milhões de seguidores nas redes sociais, com crescimento anual de 25 por cento no Instagram e de 107 por cento nas visualizações no YouTube.