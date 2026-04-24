GP da Turquia de F1 regressa em 2027 com acordo até 2031
A Fórmula 1 confirmou o regresso do Grande Prémio da Turquia ao calendário do campeonato do mundo a partir de 2027, ao abrigo de um novo acordo de cinco anos que garante a presença de Istambul Park até ao final de 2031.
O circuito de Istambul não recebe uma corrida de Fórmula 1 desde 2021. A última passagem da categoria pelo traçado turco aconteceu nas épocas marcadas pela pandemia, depois de o circuito já ter integrado o calendário entre 2005 e 2011.
Istambul Park regressa com estatuto reforçado
A confirmação oficial recoloca no calendário um dos circuitos mais apreciados da era moderna da Fórmula 1. Com 5,33 quilómetros de extensão, variações acentuadas de elevação e uma curva 8 de múltiplos apex que se tornou imagem de marca do traçado, Istambul Park é amplamente reconhecido como uma pista exigente do ponto de vista técnico e físico.
O palco turco tem também peso histórico recente. Foi ali, em 2020, que Lewis Hamilton conquistou o seu sétimo título mundial, igualando o recorde de Michael Schumacher. O vencedor mais recente da prova foi Valtteri Bottas, em 2021, numa corrida em que a Mercedes voltou a triunfar.
F1 sublinha crescimento do mercado turco
A Fórmula 1 justificou o regresso com a dimensão crescente da base de adeptos no país. Segundo os dados divulgados no anúncio, a modalidade tem mais de 19 milhões de fãs na Turquia e mais de 7,5 milhões de seguidores nas redes sociais, com crescimento anual de 25 por cento no Instagram e de 107 por cento nas visualizações no YouTube.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
1 comentários
Deixe aqui o seu comentário
Tem de iniciar a sessão para publicar um comentário.
Pity
24 Abril, 2026 at 14:51
Gosto da pista, mas para a Turquia entrar, quem sai? Por mim, saía Las Vegas ou Miami.