GP da Turquia de F1: cancelamento não é provável, mas é possível

Depois da Grã-Bretanha ter colocado a Turquia na lista vermelha de países com risco acrescido de Covid-19, a Fórmula 1 passou de imediato a acompanhar a situação e com isso o Grande Prémio da Turquia, que foi o mês passado confirmado no lugar do Canadá, 13 de Junho, está em risco. Nos próximos dias vai saber-se mais, pois estando na lista vermelha, significa que a viagem à Turquia só é permitida em “circunstâncias mais extremas” e qualquer um que regresse à Grã-Bretanha vindo da Turquia tem que fazer quarentena obrigatória num hotel. Tendo em conta que a maioria das 10 equipas da F1 está sediada em Inglaterra, e a própria Fórmula 1 tem a sua sede em Londres, imagine-se o problema. A verdade é que antes da passagem por Istambul a F1 vai a Baku, no Azerbaijão, pelo que as equipas não viajariam diretamente da Grã-Bretanha para a Turquia, mas mantém-se o problema para quem regresse da Turquia e com duas semanas pelo meio é pouco provável que a caravana vá de imediato para França, onde se realiza a corrida seguinte. Resta esperar pelas decisões e pela solução que irá ser encontrada. O cancelamento não é provável, mas é possível.